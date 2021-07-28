Ставрополье получит еще 50 млн рублей на поддержку многодетных семей

Ставропольский край получит еще 50 млн рублей на выплаты семьям на третьего и последующих детей. Распоряжение о дополнительном распределении регионам 1,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В нашем регионе эту выплату получают около 17 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения.

Напомним, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка предоставляется по инициативе президента.

Ее размер равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, или 10 621 руб. в Ставропольском крае в 2021 году.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность проведения Дня знаний и Единого Дня голосования. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности будет задействовано более 4,2 тысячи человек.