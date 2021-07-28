Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 16:41

Глава Невинномысска анонсировал масштабные изменения в городе

Принят проект внесения изменений в Генеральный план Невинномысска
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разработана карта веломаршрутов – общая протяженность сетей велодорожек составит более 100 километров

Разработана карта веломаршрутов – общая протяженность сетей велодорожек составит более 100 километров

Невинномысск ждут масштабные изменения, рассказал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

На заседании местной Думы был принят проект внесения изменений в Генеральный план Невинномысска - главный документ, определяющий стратегию градостроительного развития территории города.

Поскольку в 2020 году произошло расширение границ – Невинномысск стал больше на 1520 га и занимает теперь 9850 гектар – остро встал вопрос о переработке зонирования с учетом неоднородности пространства.

По проекту Генерального плана города прошли публичные слушания, и невинномысцы изменения поддержали.

Разработан планировочный каркас города, который состоит из 7 жилых районов, 52 жилых микрорайона и 3 очереди РИП «Невинномысск». Приоритетным для Невинномысска остается развитие транспортной системы – это строительство скоростной железной дороги «Ставрополь-Невинномысск» и реконструкция железной дороги и ФАД «Кавказ».

Помимо этого, разработана карта веломаршрутов – общая протяженность сетей велодорожек составит более 100 километров.