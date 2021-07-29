Банк Уралсиб в 1,5 раза увеличил объем выдачи ипотеки по итогам 1 полугодия

Фото: банка "Уралсиб".

Людей, которые предпочитают не ждать до зарплаты, а покупать все необходимое сейчас, становится все больше. Кредит для большинства жителей — палочка-выручалочка. Причем касается это не только мелких покупок, но и приобретения недвижимости. В первом полугодии банк Уралсиб увидел стабильный спрос на ипотечные кредиты. Повлияло на это сразу несколько факторов. Люди пользуются льготными программами. Привлекают их и выгодные ставки.

По подсчетам специалистов, банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотеки в 1,5 раза, если сравнивать его с показателями прошлого года. Жители Краснодарского края взяли 6500 ипотечных кредитов. Общая сумма выданных займов - 22,3 миллиарда рублей.

Стоит сказать, что ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд. рублей. Этот показатель по сравнению с 2020-м тоже вырос - в 1,2 раза.

Кстати, люди стали больше брать кредиты на покупку «первички» - цифра выросла в 1,7 раза до 12,5 миллиарда рублей.

Конечно, стоит отметить, что клиенты банка рассматривают сразу несколько программ. Среди выгодных предложений — покупка готовой и строящейся недвижимости, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а еще займы на приобретение коммерческих объектов.

- Кроме того, клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, - добавляют в банке.

ВАЖНО!

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».