Со 2 августа на Ставрополье начнутся «школьные» выплаты на детей от 6 до 18 лет

Новая единовременная выплата была инициирована президентом РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соответствии с поручением президента РФ органы Пенсионного фонда края начнут выплату к новому учебному году на две недели ранее запланированного срока - со 2 августа. Деньги будут зачисляться автоматически на карту любой платежной системы на основании указанных в заявлении реквизитов.

На сегодняшний день уже подано более 187 тыс. заявлений о выплате на 273,5 тыс. детей. Родителям, которые еще не подали заявление, сделать это можно до 1 ноября 2021 года через портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи.

Напомним, новая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей была инициирована президентом РФ.

Полагается она одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка в семье от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года).

Право на выплату также имеют инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо одному из родителей (законных представителей).

Всего на «школьную» выплату в Ставропольском крае претендуют более 390 тыс. детей.