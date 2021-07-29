Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае

Число зараженных на Ставрополье достигло 63970 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 63 человека. Число зараженных в крае достигло 12323.

На втором месте расположился Невинномысск, там за вчерашний день диагноз выявили у 36 жителей. Число зараженных достигло 3415.

На третьем месте находится Георгиевский городской округ, там за сутки заболело 25. Число зараженных достигло 3431.

К 29 июля в крае число умерших достигло 1869. За сутки скончались 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 313 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 63970. Есть и хорошие новости: вчера выздоровел еще 91 человек. Этих пациентов сняли с меднаблюдения.

Ранее Владимир Владимиров заявил, что из-за роста заболеваемости в регионе необходимо ужесточать ограничительные меры. Но локально. По словам политика, невозможно сейчас вводить общий локдаун, как это было в 2020 году.