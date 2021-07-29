Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 10:53

Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае

На втором месте расположился Невинномысск
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число зараженных на Ставрополье достигло 63970

Число зараженных на Ставрополье достигло 63970

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 63 человека. Число зараженных в крае достигло 12323.

На втором месте расположился Невинномысск, там за вчерашний день диагноз выявили у 36 жителей. Число зараженных достигло 3415.

На третьем месте находится Георгиевский городской округ, там за сутки заболело 25. Число зараженных достигло 3431.

К 29 июля в крае число умерших достигло 1869. За сутки скончались 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 313 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 63970. Есть и хорошие новости: вчера выздоровел еще 91 человек. Этих пациентов сняли с меднаблюдения.

Ранее Владимир Владимиров заявил, что из-за роста заболеваемости в регионе необходимо ужесточать ограничительные меры. Но локально. По словам политика, невозможно сейчас вводить общий локдаун, как это было в 2020 году.