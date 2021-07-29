Банки Ставрополья стали чаще выявлять поддельные банкноты номиналом 1000 рублей

В I полугодии 2021 года на Ставрополье банки изъяли из обращения 165 фальшивых банкнот на сумму почти 548 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество подделок в регионе уменьшилось на 5%.

Банк России зафиксировал снижение количества выявленных подделок банкнот номиналом 5000 рублей: со 109 шт. в январе-июне 2020 года до 95 шт. в I полугодии 2021 года. Вместе с тем стали чаще встречаться фальшивые купюры номиналом 1000 рублей – их доля превысила треть общего количества выявленных в регионе подделок.

— Хочу напомнить, что Банк России разработал и реализовывает программу дистанционного обучения кассиров торговых организаций. Участники могут повысить навыки определения подлинности и платежеспособности денег, а затем сдать тест. Такой специализированный заочный курс повышения квалификации можно бесплатно пройти на сайте Университета Банка России, — прокомментировал управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Специалисты Банка России советуют гражданам проверять защитные признаки банкнот на просвет, на ощупь, поворачивая и покачивая банкноту под острым углом зрения.

Используя эти приемы можно обнаружить и рассмотреть водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию, повышенный рельеф печати, меняющие цвет при наклоне банкноты радужные полосы и оптически переменные элементы.