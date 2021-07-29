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Общество29 июля 2021 12:01

На улице Ленина Ставрополя временно перекроют движение из-за замены канализационного коллектора

Администрация города Ставрополя просит горожан заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденной мере
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На внутриквартальном проезде по ул. Ленина краевого центра заменят канализационный коллектор. В связи с этим и для обеспечения безопасности дорожного движения от дома № 397/9 вдоль дома № 409 по улице Ленина до проезжей части дороги по улице Ленина временно прекратят движение транспортных средств. Ограничение продлится с 30 июля до 20 часов 31 августа.

Объезд прекращения движения автотранспорта рекомендуется осуществлять по внутриквартальному проезду по ул. Ленина вдоль домов № 395, № 397, № 401, № 403, № 405, № 407, № 409.

Для должной организации безопасного дорожного движения здесь установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.

Администрация города Ставрополя просит горожан заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденной мере.