Главный федеральный инспектор по Ставрополью находится в COVID-госпитале в тяжелом состоянии

На фото: Андрей Скрипник

Бывший глава Пятигорска, а сегодня главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю, находится в COVID-госпитале с подтвержденным коронавирусом. На прямой линии 28 июля 2021 года губернатор Владимир Владимиров сказал, что 52-летний Андрей Скрипник «лежит в больнице в тяжелейшем состоянии». Добавив, что, возможно, придется локально вводить эпидограничения.

- За стуки ушли 8 человек. Таких пиков не видели с декабря прошлого года. Очень помолодел коронавирус: болеют люди в возрасте 35-40 лет. Главный федеральный инспектор сейчас лежит в больнице в тяжелейшем состоянии. У нас большие сложности с коронавирусом, - признался глава региона.

В аппарате полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе сайту stav.kp.ru отказались подтверждать информацию о болезни Скрипника.

Напомним, мэром Пятигорска, откуда Андрей Скрипник родом, он пробыл с 30 ноября 2017 года по 16 апреля 2020 года. Затем перешел на должность представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании.

Главным федеральным инспектором Скрипник стал 12 февраля 2021 года.