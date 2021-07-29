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Происшествия29 июля 2021 13:34

Почтальона со Ставрополья приговорили к исправительным работам за растрату

Женщина украла более 78 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Благодарненском районе вынесли приговор местному почтальону, которую обвиняли в растрате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Женщине должна была отдавать пенсии, пособия и ежемесячные допвыплаты. Одна из жительниц заметила, что в периоде с декабря 2019 по октябрь 2020 года недополучила более 78 тысяч рублей. Выяснилось, что их крала почтальон. Против нее открыли уголовное дело по статье "Растрата".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием 10% в доход государства, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.