Сотрудников санаториев на КМВ прививают на рабочем месте

В Кисловодске прививают сотрудников санаториев на рабочем месте. Чтобы вакцинироваться не нужно отпрашиваться с работы, все организационные вопросы решаются администрацией санатория во время предварительной записи на вакцинацию.

Сразу после начала в регионе прививочной кампании в Кисловодской поликлинике №1 были сформированы две мобильные бригады, которые проводят вакцинацию на рабочем месте, а при необходимости, маломобильных граждан, на дому.

Так, с декабря 2020-го по июль 2021 года состоялось более 150 выездов.

Вызвать мобильную бригаду в организацию или на дом можно по телефонам горячей линии или регистратуры поликлиники, а также через портал Госуслуг.

Прививка, напомним, от COVID-19 делается в два этапа. Сама процедура состоит из предварительного осмотра пациента, подготовки препарата, введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут. Всем вакцинированным выдается прививочный сертификат.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что в Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 63 человека. Число зараженных в крае достигло 12323.

На втором месте расположился Невинномысск, там за вчерашний день диагноз выявили у 36 жителей. Число зараженных достигло 3415. На третьем месте находится Георгиевский городской округ, там за сутки заболело 25. Число зараженных достигло 3431.

К 29 июля в крае число умерших достигло 1869. За сутки скончались 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 313 человек.