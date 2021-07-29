Присяжные признали вину ставропольца по делу об убийстве в магазине

Ставропольский суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В апреле 2019 года злоумышленник зарезал потерпевшую в магазине, где она работала. Следствие насчитало не менее 11 ударов, пять из которых оказались смертельными. Дело рассматривала коллегия присяжных, они вынесли вердикт, что подсудимый виновен.

- Приговором суда виновному на основании вердикта присяжных заседателей и с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.