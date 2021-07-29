Энергетики Кабардино-Балкарии получили дополнительную спецтехнику от «Россети Северный Кавказ»

Фото: Россети.

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в июле 2021 года получили две дополнительные единицы новой специальной техники: автовышку и кран. Напомним, в последние два года - 2020 - 2021 - «Россети Северный Кавказ» передали региональному филиалу 82 единицы транспорта.

В том числе 57 легковых автомобилей «Лада-гранта», 13 автомобилей УАЗ, 5 бригадных автомобилей Рено-Логан, 5 автогидроподъемников (кранов и автовышек), манипулятор и ямобур. Очередное пополнение - телескопическая автовышка, может поднять специалистов на высоту 18 метров для проведения текущего обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи.

Автокран грузоподъемностью 16 тонн также имеет телескопическую стрелу длиной 18 метров и будет использоваться для монтажа опор и различного энергооборудования. На приобретение двух единиц спецтехники «Россети Северный Кавказ» направили 15,5 млн рублей.

- Новая спецтехника позволит нам существенно улучшить показатели надежности и качества электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, снизив количество технологических нарушений в сетях региона и среднее время в перерыве электроснабжения, - отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров. - В 2020 - 2021 гг. в зону обслуживания компании «Россети Северный Кавказ» включены город Нальчик, городские округа Баксан, Терек, Тырныауз, Нарткала, Баксанский, Майский и Прохладненские районы, и такое масштабное усиление технической базы филиала - знак пристального внимания руководства компании к взятым на себя обязательствам по обеспечению бесперебойного энергоснабжения региона.

Новые автомобили включены в геоинформационную систему компании «Россети Северный Кавказ», которая позволяет в режиме реального времени определять, на каком объекте в настоящее время работает спецтехника.