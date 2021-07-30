Круглосуточно на связи: контакт-центр для бизнеса банка Уралсиб стал еще удобнее

Фото: банка "Уралсиб".

Ни одно дело не терпит отлагательств. Об этом хорошо знают бизнесмены, которые на связи в любое время дня и ночи. Чтобы оперативно решать все возникающие вопросы, в том числе касающиеся финансовых услуг, контакт-центр Уралсиб начал работать в режиме 24/7.

Такой формат очень удобен для занятых людей. Ведь теперь информационную поддержку они получают круглосуточно. Кроме того, ответить на ключевые банковского обслуживания смогут и потенциальным клиентам.

Что важно, обратную связь дают не только по телефону «горячей линии», но и в популярных у цифровых каналах.

При этом поддержка ведется не только по голосовому каналу (телефон «горячей линии»), но и в наиболее популярных у пользователей цифровых каналах. В 2021 году были запущены чаты в официальных аккаунтах банка в WhatsApp, Telegram, Viber, а также в интернет-банке для бизнеса (страница авторизации), мобильном приложении, и на сайте банка.

Кроме того, в 2021 году заработала цифровая система управления знаниями (Naumen KMS, разработанная Minerva Soft) для операторов контакт-центра. Это единый источник, где содержится вся необходимая информация, которая поможет клиенту дать полный ответ при консультации. Операторы в режиме реального времени знают обо всех новшествах и корректировках. Это, кстати, помогает значительно сократить срок поиска и предоставления информации клиентам.

Как показывает время, среди популярных тем - доступ к интернет-банку и мобильному банку, а также их функционал, вопросы по расчетному счету, параметры продуктов, обращения потенциальных клиентов по поводу условий обслуживания.

- Мы активно развиваем цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, - говорят в банке Уралсиб. - В нее входит широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16, в чатах на сайте и мессенджерах.