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Происшествия29 июля 2021 19:58

МЧС Северной Осетии с помощью военной техники достали экскаватор, упавший в каньон

Водителя так и не нашли
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе МЧС России по Северной Осетии сообщили, что с помощью военной техники спасателям удалось достать упавший в каньон экскаватор. Напомним, 26 июля в пропасть глубиной 40 метров машина свалилась вместе с водителем.

- При помощи тяжелой военной техники экскаватор поднят из каньона. Водитель не обнаружен, - сказано в сообщении.

Причиной падения стал обвал земли во время дорожных работ - породы осели с края обрыва, где находился водитель экскаватора. "КП-Северный Кавказ" публиковала фото и видео с места событий.