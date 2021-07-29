МЧС Северной Осетии с помощью военной техники достали экскаватор, упавший в каньон

В пресс-службе МЧС России по Северной Осетии сообщили, что с помощью военной техники спасателям удалось достать упавший в каньон экскаватор. Напомним, 26 июля в пропасть глубиной 40 метров машина свалилась вместе с водителем.

- При помощи тяжелой военной техники экскаватор поднят из каньона. Водитель не обнаружен, - сказано в сообщении.

Причиной падения стал обвал земли во время дорожных работ - породы осели с края обрыва, где находился водитель экскаватора. "КП-Северный Кавказ" публиковала фото и видео с места событий.