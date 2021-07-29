Ипатовский округ Ставрополья получит своей первый фонтан уже в 2021 году

До конца 2021 года в Ипатовском городском округе Ставропольского края реализуют 25 проектов благоустройства городской среды, среди которых - возведение первого в муниципалитете фонтана. Его построят в Ипатово.

Помимо фонтана на улицах города устанавливают освещение, скамейки и урны. Как отметили в региональном правительстве сообщили, что сейчас продолжается обустройство фотозоны с топиарными фигурами и декоративной подсветкой.

Напомним, многие проекты можно реализовать по программе поддержки местных инициатив.