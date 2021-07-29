В 2021 году животноводы Ставрополья получили 166 млн рублей субсидий

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников рассказал о состоянии сферы животноводства в регионе. Он акцентировал внимание на помощи фермерам и животноводам со стороны государства. В 2021 года для развития племенных предприятий выделили 166 млн рублей.

Эти средства предусмотрены на выплаты субсидий, так власти хотят простимулировать производителей. Тем самым объемы производимой продукции должны увеличиться. Уже 36 предпринимателей воспользовались возможностью и получили средства для компенсации расходов.

- В государственном племенном регистре Ставропольского края числится 54 племенные организации, в том числе в мясном скотоводстве 16 организаций и 8 - в молочном скотоводстве. Предоставляемая им государственная поддержка может позволить получить достаточно эффективное развитие и стать основой для качественного улучшения товарных стад, - заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Крисан.