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Общество29 июля 2021 22:48

Власти Ставрополья хотят увеличить турпоток Кавминвод до 5 млн человек ежегодно

Туристическая сфера - хорошая площадка для больших инвестпроектов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Зампредседатель правительства России, куратор СКФО Александр Новак обсудил вопрос развития туризма в Кавминводах с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Одним из ключевых вопросов стало увеличение ежегодного туристического потока до 5 млн человек.

Увеличение потока - результат комплексного развития Кавминвод. Губернатор представил план, который включает в себя 51 мероприятие. 23 из них предусматривают финансирование за счет средств федерального бюджета. Общая сумма вложений составляет 48,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти региона планируют увеличить объемы внутреннего регионального продукта до полутора триллиона рублей уже к 2030 году.