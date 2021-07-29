Власти Ставрополья хотят увеличить турпоток Кавминвод до 5 млн человек ежегодно

Зампредседатель правительства России, куратор СКФО Александр Новак обсудил вопрос развития туризма в Кавминводах с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Одним из ключевых вопросов стало увеличение ежегодного туристического потока до 5 млн человек.

Увеличение потока - результат комплексного развития Кавминвод. Губернатор представил план, который включает в себя 51 мероприятие. 23 из них предусматривают финансирование за счет средств федерального бюджета. Общая сумма вложений составляет 48,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти региона планируют увеличить объемы внутреннего регионального продукта до полутора триллиона рублей уже к 2030 году.