На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 человек

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 312 человек. Число зараженных достигло 64282. За сутки скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 1876. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Вчера еще 157 выздоровевших выписали из-под меднаблюдения.

Количество пациентов, которые справились с болезнью превысило в крае 56,6 тысячи человек. Продолжается тестирование на COVID-19, только за вчерашний день проведено 7,7 тысячи таких исследований.

- Единственный способ остановить пандемию – вакцинация. Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 542 тысячи человек. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. В крае доступны уже 4 отечественные вакцины, и новые поставки впереди. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.