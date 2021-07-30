В Ставрополе 31 июля откроется ярмарка выходного дня

В Ставрополе в субботу, 31 июля, развернется традиционная ярмарка выходного дня «Покупай ставропольское!».

На этот раз она откроется на площадке по улице Орджоникидзе, 4. Время работы ярмарки с 08:00 до 16:00.

Покупателям представят свежую и качественную продукцию местных производителей по доступным ценам, без торговых надбавок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Там же и добавили, что городская мэрия планирует увеличить количество ярмарок в августе 2021 к празднованию Медового, Яблочного и Орехового Спасов.