ВТБ в Ставропольском крае на 10% увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

ВТБ на Ставрополье по итогам первого полугодия 2021 года нарастил портфель активов в сегменте «Привилегия» на 2,2 млрд рублей, до 26 млрд рублей. С начала года рост составил 10%.

Портфель инвестиционных продуктов по направлению «Привилегия» за шесть месяцев текущего года вырос на 29%, до 11,2 млрд рублей. Основную его долю составляет брокерское обслуживание - 8,5 млрд рублей (+30%%), ПИФы - 1,5 млрд рублей (+26%). Портфель ИСЖ/НСЖ достиг 880 млн рублей (+17%).

С января по июнь максимальные темпы роста продаж - 30% - показало брокерское обслуживание и составило 2 млрд руб. На него приходится 75% от общего объема инвестиционного портфеля состоятельных клиентов в регионе. Средний размер размещенных средств на одного клиента увеличился на 5%, до 4,9 млн рублей.

- Количество наших партнеров в сегменте «Привилегия» регулярно растет. По итогам двух кварталов клиентскую базу в данном сегменте пополнили порядка 300 жителей Ставропольского края, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО. - Со своей стороны, мы активно развиваем цифровые каналы для повышения уровня сервиса и удобства взаимодействия клиентов с банком, а также предлагаем широкую линейку продуктов для решения самых разных задач, стоящих перед нашими партнерами.