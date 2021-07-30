Медколледж Невинномысска получил лицензию на ведение образовательной деятельности

Медколледж оснастили необходимым материально-техническим оборудованием

Невинномысский филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа получил лицензию на образовательную деятельность. На своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков подчеркнул, что это важный документ. И добавил, что медколледж уже оснастили необходимым материально-техническим оборудованием.

- В процессе лицензирования министерство образования Ставропольского края проверило Невинномысский филиал на соответствие помещений, содержание образовательных программ и качество подготовки профессорско-преподавательского состава, - отметил Михаил Миненков.

Колледж полностью соответствует всем требованиям и нормам для получения качественного современного образования.

Напомним, для студентов он откроет свои двери 1 сентября 2021 года. А пока активно продолжается приемная кампания.

Подробности о поступлении и программах обучения вы можете найти на сайте образовательного учреждения, в профиле Instagram (@nevmedcollege), а также по номеру приемной комиссии (8652) 99-88-97.