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Происшествия30 июля 2021 10:50

В Невинномысске молодая пара ответит за хранение фальшивых денежных купюр

против злоумышленников возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Невинномысска. Выяснилось, что 21-летняя девушка вступила в преступный сговор со своим знакомым, направленный на сбыт поддельных банковских билетов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник отправил соучастнице 20 поддельных купюр номиналом 5000 рублей каждая.

Получив фальшивки, девушка хранила их для дальнейшего сбыта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.