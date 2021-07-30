В Невинномысске молодая пара ответит за хранение фальшивых денежных купюр

Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Невинномысска. Выяснилось, что 21-летняя девушка вступила в преступный сговор со своим знакомым, направленный на сбыт поддельных банковских билетов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник отправил соучастнице 20 поддельных купюр номиналом 5000 рублей каждая.

Получив фальшивки, девушка хранила их для дальнейшего сбыта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.