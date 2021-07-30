В Ставрополе 18-летняя девушка громко материлась и пыталась продать наркотики

Фото: пресс-служба управления МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе полицейские обратили внимание на 18-летнюю девушку, которая вела себя вызывающе и громко выражалась нецензурной бранью в общественном месте.

Злоумышленницу доставили в отдел внутренних дел, где во время личного досмотра у нее изъяли 35 свертков с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является «синтетикой».

По словам девушки, наркотики она купила на одном из сайтов и собиралась сбыть на территории Ставрополя.

Про нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Кроме того, против девушки составили протокол об административном правонарушении по статье: «Мелкое хулиганство».