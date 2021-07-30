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Происшествия30 июля 2021 12:21

Прокуратура проверит свалку персональных данных в Пятигорске

Бумаги принадлежат жителям КБР
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура начала проверку по факту обнаружения на свалке в Пятигорске банковской документации, в которых есть персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Свалку обнаружили активисты "Чистого региона". В навалах мусора были найдены документы - копии паспортов, заполненные бланки, СНИЛС и прочее. Согласно сведениям организации, бумаги были в ведении негосударственного пенсионного фонда. А сами персональные данные принадлежали жителям Кабардино-Балкарии. Активисты 29 июля направили в прокуратуру Пятигорска обращение.

- По поручению прокуратуры края прокуратурой города Пятигорска организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите персональных данных и требований федерального закона о банках и банковской деятельности, - сообщает прокуратура Ставропольского края.