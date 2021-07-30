Ставрополец получил срок за убийство старшего брата за советы

В Нефтекумском районе закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняли в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что 24 августа 2020 года мужчины выпивали. Старший брат (которому 54 года) всячески поучал 46-летнего родственника. Спор вышел на новый уровень, когда подозреваемый взял ружье и выстрелил в грудь советчика. Мужчина скончался на месте. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ставропольского управления Следкома.