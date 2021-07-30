Чемоданы с запрещенными препаратами на 2,5 млн рублей нашли в автобусе Москва - Махачкала

В Дагестане в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Запрещенные препараты были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов во время досмотра багажного отделения автобуса рейсового автобуса на федеральном пропускном пункте «Артезианский» в Тарумовском районе. В нескольких чемодан были обнаружены запрещенные препараты.

Водитель автобуса пояснил, что чемоданы передала ему неизвестная женщина для доставки в Махачкалу, где забрать ее должен был молодой человек.

За посылкой на вокзал пришел мужчина, которого задержали.

Им оказался 30-летний уроженец Дахадаевского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В отделе он сознался в организации пересылки запрещенных препаратов и рассказал подробности покупки веществ.

По его словам, он употребляет данные препараты сам и покупает их у женщины из Каспийска. Она, якобы, и попросила его организовать для нее крупную поставку запрещенки из Москвы, где в последнее время проживает мужчина.

- Чтобы не вызвать подозрений молодой человек упаковал препараты в неприметные дорожные сумки, попросил соседку, которая не знала о содержимом поклажи, отвести ее на автовокзал и передать для перевозки посредством рейсового автобуса Москва – Махачкала, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

За чемоданами с препаратами на 2,5 млн рублей он приехал лично. Заказчицу, ранее судимую за аналогичные преступления, также доставили в отдел полиции.