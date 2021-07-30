Восток Ставропольского края будут спасать от опустынивания

В Ставропольском крае начинают активную борьбу с песками, которые движут на восточные районы со степей Калмыкии и Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

От песков пострадали территория в 50 тысяч гектаров. В зоне риска еще 383 тысячи гектаров, или 6,8% от площади сельхозугодий Ставрополья. Борьбу с опустыниванием проведут в двух направлениях - восстановят пастбища и лесные насаждения. Государство обещает покрыть расходы на фитомелиоративные мероприятия [закрепление песков - Прим.] и компенсирует половину затрат на агролесомелиоративные работы

- Для получения компенсации необходимо до 1 сентября предоставить в министерство сельского хозяйства края проекты по созданию полезащитных лесных и мелиоративно-кормовых насаждений, закрепляющих пески, - сообщили в Минсельхозе Ставропольского края.