Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 13:12

Восток Ставропольского края будут спасать от опустынивания

Минсельхоз региона просит районы активно подключиться к борьбе
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае начинают активную борьбу с песками, которые движут на восточные районы со степей Калмыкии и Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

От песков пострадали территория в 50 тысяч гектаров. В зоне риска еще 383 тысячи гектаров, или 6,8% от площади сельхозугодий Ставрополья. Борьбу с опустыниванием проведут в двух направлениях - восстановят пастбища и лесные насаждения. Государство обещает покрыть расходы на фитомелиоративные мероприятия [закрепление песков - Прим.] и компенсирует половину затрат на агролесомелиоративные работы

- Для получения компенсации необходимо до 1 сентября предоставить в министерство сельского хозяйства края проекты по созданию полезащитных лесных и мелиоративно-кормовых насаждений, закрепляющих пески, - сообщили в Минсельхозе Ставропольского края.