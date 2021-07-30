В Ингушетии будут судить мужчину за нападение на инспектора ДПС

Прокуратура Ингушетии направила в суд уголовное дело против 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в ряде преступлений, в том числе - посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

7 сентября 2020 года подсудимый спровоцировал по телефону конфликт с инспектором ГИБДД из-за того, что его знакомого привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированным транспортом без прав. Через несколько часов злоумышленник приехал со знакомыми к посту ДПС и дважды пытался выстрелить в сотрудника. Пистолет дал осечку. Инспектор обезоружил и задержал нападавшего.

Кроме того, ранее он сбыл наркотики "условному закупщику" за 4,5 тысяч рублей. Помимо прочего, обвиняемый неоднократно управлял машиной в состоянии опьянения. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Ингушетии. Ему инкриминируют 317 статью, часть 3 статьи 234, часть 1 статьи 222 и статью 264.1 УК РФ.