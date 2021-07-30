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Происшествия30 июля 2021 15:17

На Ставрополье в водоеме утонул 17-летний парень

Подростка пытались спасти друзья, но не смогли
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Трагедия произошла вчера, 29 июля, на водоеме, именуемом в народе Цыганским прудом, в Александровском округе. Там утонул юноша. Об этом сообщила глава Александровского округа Любовь Маковская.

По ее словам, трое подростков, одному из которых в августе исполнилось бы 18 лет, отправились на рыбалку на пруд в пределах села.

Около 11:30 перед возвращением домой парни решили искупаться. Через несколько минут 17-летний юноша начал тонуть. 15 –ти и 16-ти летние подростки пытались его спасти, но не смогли.

- Выражаю глубочайшие соболезнования родителям погибшего, разделяю с ними всю горечь утраты! – написала Любовь Маковская на своей странице в Инстаграме.