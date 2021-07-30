Водитель, насмерть сбивший девочку в Михайловске, предстанет перед судом

В Шпаковском районе утвердили обвинение по уголовному делу о смерти девочки после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

8 мая обвиняемый сбил девочку в Михайловске. Из-за полученных травм она скончалась в районной реанимации. Сам мужчина скрылся с места преступления, и еще несколько дней его разыскивала полиция. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места преступления".

Максимальное наказание по статье - до 12 лет лишения свободы. Дело передано в районный суд.