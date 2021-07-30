Занимается борьбой: что стало с мальчиком из Осетии, которому охотник случайно прострелил голову

Год назад в голову 8-летнего Алана попала пуля, выпущенная охотником в станице Змейской

Год назад в голову 8-летнего мальчика попала пуля, выпущенная охотником в станице Змейской. Она пролетела 2 км (!), перед тем как едва не убила ребенка в соседнем селе Эльхотово. Охотник проверял новое ружье и даже подумать не мог, что случайный выстрел может привести к таким последствиям.

Ребенок выжил. В тяжелом состоянии его на спецборте транспортировали в Москву, где им занимались лучшие врачи в центре нейрохирургии имени Бурденко. Сегодня 9-летний Алан Кочиев крепко стоит на ногах. И даже увлекается борьбой и планирует стать профессиональным спортсменом. До трагического случая он мечтал позаниматься со спецназовцами отряда «ГРОМ». Полицейские Северной Осетии эту мечту осуществили, о чем рассказали сайту stav.kp.ru.

Кроме того, сотрудники ГУ МВД по республике связали Алана по телефону с чемпионом России по боевому самбо Аланом Тваури, который находится сейчас не в республике. Он тоже действующий сотрудник спецотряда «ГРОМ».