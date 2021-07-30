В Ставропольском крае спустя 7 лет по запаху вычислили убийцу бабушки

В Ипатовском районе задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. Его нашли спустя 7 лет после совершения преступления, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

8 сентября 2014 года в доме в селе Октябрьском нашли тело 82-летней женщины. На трупе нашли признаки насильственной смерти - механической асфиксии. Долгое время дело оставалось нераскрытым, но работа продолжалась. За время следствия аналитическая группа проверила несколько версий преступления и причастность более 40 лиц.

- Применение современных технических средств криминалистики позволило провести одорологическую судебную экспертизу (по запахам), благодаря которой была установлена личность злоумышленника, - сказано в сообщении Следкома.

На допросе подозреваемый признался в убийстве. Суд арестовал его по ходатайству следователя.

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