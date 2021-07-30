Скончался возродитель ставропольского казачества Петр Федосов

Скончался Петр Федосов - возродитель ставропольского казачества. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- Сам потомственный казак и коренной ставрополец, Петр Стефанович с начала 90-х годов делал все, чтобы казаки «вернули» не только историю и культуру, но и призвание - быть «служилыми людьми» и защитниками Отечества, - написал глава Ставрополья.

Федосов занимался публицистической и исследовательской деятельностью. Кроме того, он был нефтяником и геофизиком. Его работы позволили разработать ставропольские нефтяные и газовые месторождения и построить Прикумский завод Пластмасс (современного «Ставролена»), Невинномысский «Азота» и многие другие объекты в городах и районах края. На момент смерти ему было 84 года.