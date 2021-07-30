В Железноводске в 2024 году появится первая канатная дорога за 2 млрд рублей

Мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что в городе-курорте планируют построить первую в Кавминводах канатную дорогу. Она развернется на 3,7 км и на ее строительство уйдет около 2 миллиардов рублей.

- В рамках проекта развития Кавказских Минеральных Вод в Железноводске проектируется канатная дорога прямо над водой. Строительство осуществится в два этапа общей протяженностью 3,7 км. Кольцевая пассажирская канатная дорога представляет из себя гондольный подъемник с вместимостью до 10 человек. Начало и конец маршрута осуществляется над водой - озером 30ка, - рассказал Моисеев.

Провозная способность пассажирской канатной дороги будет достигать тысячи человек в час. По словам мэра, туристический поток в Железноводске сейчас довольно плотный, но нельзя на этом останавливаться - он должен расти.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставрополья хотят увеличить туристический поток до пяти миллионов человек ежегодно.