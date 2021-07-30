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Происшествия30 июля 2021 19:17

Проливные дожди стали причиной полной изоляции трех сел в Дагестане

Из-за потока воды разрушились несколько мостов, которые соединяли поселения с "большой землей"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Три села в Дагестане оказались отрезаны от большой земли после разрушения единственных мостов. Об этом сообщает пресс-службе минтранса республики.

- Мост на участке автодороги Цуриб-Арчиб оказался разрушен из-за ливневых дождей, прошедших в период с 28 по 29 июля. Три села - Арчиб, Алчуниб и Кубатль - остались без транспортного сообщения, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас движение транспорта перекрыто, в села невозможно попасть в объезд. Только 31 июля начнут сооружать альтернативный переход через реку. Отметим, причиной разрушения мостов стали проливные дожди - уровень воды в реке сильно повысился, течение усилилось. Началось разрушение опор мостов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мощном селе и камнепаде, которые обрушились на село в Цумадинском районе Дагестана. Селем накрыло и буквально смело с пути дорожный мост, а камнепадом разрушило местный магазин.