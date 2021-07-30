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Общество30 июля 2021 19:37

Ставрополью выделили еще 21 миллион на благоустройство сельских территорий

На эти средства обустроят парки и скверы, отремонтируют спортивные площадки и школы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В правительстве Ставропольского края рассказали, что регион получит дополнительные 21 миллион рублей на благоустройство сельских территорий. Эти средства пойдут на облагораживание Грачевского, Ипатовского, Апанасенковский и Левокумский городские округа.

Средства выделят в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". При этом общий объем финансирования в 2021 году в крае составит 529 миллионов рублей. На эти средства построят и отремонтируют 23 объекта.

В частности, часть денег пойдет на ремонт общеобразовательных школ в небольших поселениях, еще часть на благоустройство общественных территорий. Например, на реконструкции парков, скверов, спортивных площадок и т.д.