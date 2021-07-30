Ставрополью выделили еще 21 миллион на благоустройство сельских территорий

В правительстве Ставропольского края рассказали, что регион получит дополнительные 21 миллион рублей на благоустройство сельских территорий. Эти средства пойдут на облагораживание Грачевского, Ипатовского, Апанасенковский и Левокумский городские округа.

Средства выделят в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". При этом общий объем финансирования в 2021 году в крае составит 529 миллионов рублей. На эти средства построят и отремонтируют 23 объекта.

В частности, часть денег пойдет на ремонт общеобразовательных школ в небольших поселениях, еще часть на благоустройство общественных территорий. Например, на реконструкции парков, скверов, спортивных площадок и т.д.