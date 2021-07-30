Главу стройфирмы в Ингушетии заподозрили в краже 20 млн рублей у дольщиков

Пресс-служба СУ СК России по Ингушетии сообщила, что генеральный директор одной из строительной фирм подозревается в хищении около 20 миллионов рублей. Он заключил контракты о долевом строительстве с местными жителями и не выполнил своих обязанностей.

- По данным следствия, с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2018 года гендиректор одной из строительных организаций с целью хищения денежных средств заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Назрани и получил от них денежные средства в размере 19,5 млн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас строительство остановлено, следователи собирают доказательства вины предпринимателя. Против него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

О преступлении стало известно из-за жалоб дольщиков.