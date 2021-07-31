Ставропольский край обновил антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Ставропольском крае побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Это следует из данных, опубликованных Владимиром Владимировым.

31 июля на Ставрополье зарегистрировали 316 новых случаев заражения. Ранее, пару дней назад, был установлен максимальный за время пандемии показатель - 315. Последние шесть дней количество новых больных все время превышает отметку в три сотни. Отметим, что такого не было даже в зимнее время - предыдущий суточный антирекорд не превышал отметки в 250 больных.

Всего в Ставропольском крае 64598 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 56796 (+199), а смертью - 1884 (+8). Медики провели почти 2,2 млн исследований на Covid. Первый компонент вакцины получили 549 тысяч человек.