В Пятигорске вооруженный грабитель унес майку после двух отказов продавца

В Пятигорске вооруженному грабителю, который затеял перспективный преступный план, грозит уголовная ответственность за кражу майки. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

40-летний гражданин пришел в один из магазинов одежды. Попросив футболку своего размера, он надел ее, положил свою рубашку в пакет и достал охотничий нож. Сначала грабитель потребовал деньги из кассы, но продавец отказал ему. Затем, отчаявшись, нежеланный посетитель попытался завладеть телефоном работника, но сотрудник - на удивление вооруженного грабителя - не отдал и его.

Тогда мужчина ушел из магазина лишь с футболкой, цена которой, ориентировочно, не превышает тысячи рублей. Директор организации заявил в полицию об ограблении.

- Сразу после обращения в полицию ориентировка с приметами злоумышленника поступила всем дежурным нарядам. Полицейские задержали гражданина в курортной зоне. При обыске у него изъят охотничий нож. В отделе внутренних дел мужчина в содеянном сознался, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".