Где в Ставропольском крае клещи чаще всего кусали людей

Роспотребнадзор Ставропольского края рассказал, где в регионе выявлено больше всего случаев укуса клещей людей. По состоянию на 30 июля 2021 года лидером стал Ставрополь, где в больницу обратились 1433 горожан. Следом идут Кисловодск (393), Пятигорск (277) и Георгиевский городской округ (213).

Всего на Ставрополье зафиксировали 4024 факта укуса клещей, в том числе - 1679 фактов укуса клещей детей. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году, но меньше среднемноголетнего уровня на 41,7%. Из-за встречи с насекомыми в больнице находятся два человека.

- Диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен 18 больным из числа провизорно госпитализированных, проживающих в Апанасенковском районе, Благодарненском и Ипатовском городских округах — по 3 случая, в Арзгирском и Красногвардейском районах по 2 случая, в Петровском и Нефтекумском городских округах, в Труновском и Шпаковском районах, в Ставрополе по 1 случаю, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.