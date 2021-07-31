В Ставрополе задержана виновница смертельного ДТП на улице Доваторцев

В Ставрополе задержали предполагаемую виновницу массовой аварии со смертельным исходом. Против нее возбудили уголовное дело, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Авария случилась вечером 30 июля. Водитель допустила столкновение с четырьмя машинами и скутеристом, а потом насмерть сбила пешехода. В больнице находится скутерист, по информации из социальных сетей, у него серьезная травма ноги.

- Правоохранительными органами уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Водителя задержали. Решается вопрос о мере пресечения для нее.