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Общество31 июля 2021 11:16

Определен самый урожайный по зерну район Ставрополья

Лидера и второе место отделает одна десятая
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае подводят первые итоги кампании по сбору урожая зерновых культур. По состоянию на 30 июля работы завершены на 93%, передает пресс-служба Минсельхоза региона. Специалисты намололи 8 млн тонн зерна.

Средняя урожайность на Ставрополье составила 37,8 центнеров с гектара. Лидерами по этому показателю стали Кочубеевский район (61,6 центнера с гектара), Новоалександровский (61,5 центнера с гектара) и Изобильненский (58,1 центнера с гектара) городские округа. А больше всех намолотили зерна аграрии Ипатовского городского округа - более 750 тысяч тонн.

Параллельно со жатвой идет оценка качества зерна. Согласно первым результатам мониторингу, из полученного валового сбора зерна пшеницы обследовано 2,4 млн тонн, или 44%.

- Всего продовольственной пшеницы выявлено 2159,0 тыс. тонн (87%), в том числе: третьего класса – 981,6 тыс. тонн (40%), четвертого класса – 1173 тыс. тонн или (47%), фуражного зерна – 316,3 тыс. тонн (13%), - сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья.