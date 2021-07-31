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Экономика31 июля 2021 13:46

Туристам, посетившим Ставрополье, вернули 150 млн рублей кэшбэка

Третий этап программы действует до 31 августа
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Более 18 тысяч туристов, которые приезжали на отдых в Ставропольский край, получили кэшбэк. Они потратили 800 млн рублей, и им вернули в совокупности 150 млн рублей, передает управление по информационной политике регионального правительства.

На Ставрополье приходится 15% продаж туров с возвратом средств. В программе участвуют 101 организация региона, среди них - 63 санатория, 26 гостиниц и 12 туроператоров. Третий этап программы закончится 31 августа - до этой даты можно бронировать туры с периодом поездки с 1 октября до 24 декабря.

Согласно требования программы, государство возвращает 20% затраченных средств при условии, что они оплачены картой "Мир".