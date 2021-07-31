Мужчина получил срок за буллинг первокурсника в общежитии Ставрополья

В Георгиевском городском округе рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в вымогательстве под угрозой применения насилия, сообщает пресс-служба городского суда.

В середине февраля 2021 года гражданин выловил в общежитии первокурсника и потребовал у него деньги, угрожая избиением. Студент отдал 500 рублей. Через неделю они встретились в комнате. Мужчина забрал у своей жертвы 650 рублей, пригрозив пневматическим пистолетом. В дальнейшем он продолжал преследовать потерпевшего.

В марте обвиняемый настиг первокурсника в туалете и забрал у него 1450 рублей. На протяжении месяца вымогатель получил еще не менее 4750 рублей. По оценке следователей, общая сумма ущерба достигает 6,2 тысяч рублей. Против забияки возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство под угрозой применения насилия".

- Суд признал гражданина виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, - сказано в сообщении Георгиевского суда.