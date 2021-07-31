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Происшествия31 июля 2021 17:51

Суд Ставрополя завершил дело о краже ювелирных украшений за 1,5 млн

Обвиняемый получил тюремный срок
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Промышленный районный суд Ставрополя закончил рассмотрение уголовного дела против мужчины, обвиняемого в грабеже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый и потерпевший встретились в ресторане. Владелец ювелирных украшений передал имущество знакомому, поскольку тот хотел их купить за 1,5 млн рублей. Однако мужчина скрылся.

- Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Приговором Промышленного районного суда Ставрополя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении суда.