На Ставрополье 12 новых медучреждений построят за 5 месяцев

Работы находятся на начальном этапе. Фото: Instagram

Строительство 12 медицинских учреждений в Ставропольском крае - врачебных амбулаторий, кабинетов врачей общей практики и феледшерско-акушерских пунктов - находится на начальном этапе, но должно быть завершено до конца 2021 года. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентов России. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

- Строительству предшествовала большая работа - нужно было выделить землю, подготовить документацию, найти подрядчиков. Работы должны быть завершены в этом году. Потом оборудуем ФАПы и амбулатории всем необходимым, - подчеркнул Владимиров.

Речь идет о медучреждениях для сел Татарка и Сенгилеевское (Шпаковский округ), Сергиевское (Грачевские округ), Каменная Балка (Арзгирский округ); поселка Новоиргаклинский (Степновский округ); аулов Махач-Аул и Артезиан-Мангит (Невфтекуский округ); хутора Рощинский (Кочубеевский округ); станицы Старопавловской (Кировский округ); а также хутора Тамбукан и села Сунжа-Ворошиловка в Предгорном округе.

- Продолжаем «сверять часы» по другим объектам - по программе в текущем году строятся 29 и реконструируются 2 медучреждения. Еще больше сотни медицинских учреждений (большинство - в сельской местности) ждет капитальный ремонт, - уточнил губернатор Ставрополья.