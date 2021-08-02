Перегруженные фуры на Ставрополье будут выявлять автоматические пункты весогабаритного контроля

К концу года на Ставрополье появятся еще два аналогичных пункта контроля. Фото: Instagram

Четыре новых автоматических пункта весогабаритного контроля прошли настройку и уже начали работать на Ставрополье. Как отметил в своем Instagram глава региона Владимир Владимиров, это поможет повысить безопасность дорожного движения, контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили без остановки и торможения.

Автоматические пункты весогабаритного контроля находятся на участках трасс «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская», «Преградное - Тахта - Ипатово», «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское» и «Ростов-на-Дону (от М4 «Дон») - Ставрополь». Но скоро их станет больше.

- В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется открыть еще два аналогичных пункта - на дорогах «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь» и «Кочубеевское - Балахоновское - Армавир». Всего к 2024 году их будет 12, - уточнил губернатор Ставрополья.

Кстати, именно ситуация с перегруженными фурами стала причиной громкого скандала на Ставрополье. 20 июля 2021 года был задержан глава ГИБДД Алексей Сафонов вместе с несколькими подчиненными и гражданскими лицами. Их подозревают в создании «транспортной мафии». Несколько лет указанные лица незаконно торговали «пропусками», которые позволяли тем, кто занимается грузоперевозками, спокойно проезжать через посты даже при наличии нарушений.