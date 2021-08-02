317 ставропольцев узнали о том, что больны коронавирусом

По данным на 2 августа 2021 года, количество новых случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае составило 317. Общее число заразившихся превысило 65 тысяч. Летальные случаи также продолжают фиксироваться. Такие данные опубликовал глава СК Владимир Владимиров в своем Instagram.

- За прошедший день 58 пациентов были выписаны из-под меднаблюдения, за весь период число справившихся с болезнью достигло 57 тысяч человек. Несмотря на все усилия врачей, скончались семь пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, - уточнил Владимиров.

Губернатор напомнил, что защититься от инфекции помогает вакцинация. Число привившихся в Ставропольском крае составляет более 553 тысяч.

В прививочных пунктах (список адресов смотрите по ссылке) в запасе остается 78 тысяч доз вакцины первого компонента.