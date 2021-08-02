Ставропольцев просят перестать заваливать Комсомольский пруд бутылками, окурками, огрызками и пакетами

После отдыхающих остается очень много мусора. Фото: администрация Ставрополя

После масштабной реконструкции общая площадь зоны развлечений и отдыха на Комсомольском пруду составила 156 тысяч кв. м. Горожане с удовольствием проводят здесь свободное время, а потом совсем без удовольствия 20 специалистов клининговой компании устраняют последствия отдыха.

- Мы не снимаем с себя ответственности, поддерживать водоем в порядке - наша обязанность. Но хочется напомнить, что чисто не так, где убирают, а там, где не мусорят, - говорят в администрации Ставрополя. - Несмотря на то, что за порядком следят 12 сотрудников охраны, посетители оставляют горы бутылок, окурков, остатков еды, одноразовой посуды, пакетов, упаковок от снеков и прочего мусора. Важно, чтобы каждый бережно относился к тому месту где отдыхает и оставлял после себя чистоту.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе горадминистрации, работы по уборке территории Комсомольского пруда идут в две смены, дневную и ночную. Специалисты по клинингу не только собирают мусор, но и косят траву, рыхлят песок, обрабатывают лежаки, вычищают щетками и промывают водой белую плитку, следят за чистотой в семи туалетах и шести душевых кабинках. В последнем им помогают 6 штатных работников пруда. В их обязанность также входит сдача проб воды в Роспотребнадзор каждые 10 дней.