«Россети Северный Кавказ» повысили электробезопасность детского сада в Кабардино-Балкарии

«Россети Северный Кавказ» завершили работы по реконструкции воздушной линии электропередачи и замене трансформаторной подстанции, питающих детский сад в селении Плановское Терского района Кабардино-Балкарии.

Для обеспечения электробезопасности детей оперативно-ремонтная бригада Терских райэлектросетей филиала «Каббалкэнерго» заменила участок оголенного провода протяженностью 500 метров на самонесущий изолированный. Кроме того, энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Новый энергообъект установили на удаленном безопасном расстоянии от образовательного учреждения. Стоимость работ превысила 1,1 млн рублей. Комплекс мероприятий позволил не только обеспечить электробезопасность социально значимого объекта, но и повысить качество и надежность электроснабжения жителей близлежащего микрорайона, где проживает порядка 100 семей.